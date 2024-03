Ein Sportgeschäft in Leibnitz ist am Freitagnachmittag von zwei Männern überfallen worden. Die beiden maskierten Täter bedrohten die Kassieerrin mit einem Messer und forderten Geld. Außerdem steckten sie einige Kleidungsstücke ein, bevor sie mit der Beute flüchteten. Eine Fahndung verlief nach Angaben der Polizei bisher ohne Erfolg.

Gegen 16.30 Uhr betraten zwei mit Halstüchern und Kapuzen maskierte Männer das Geschäft und gingen zur Kassa. Der eine war mit einem Messer bewaffnet und ging sofort hinter das Kassapult, wo sich die Angestellte des Sportgeschäfts befand. Er forderte die 27-Jährige auf, die Kassa zu öffnen, dann entnahm er das Bargeld und steckte es ein. Der zweite Täter ergriff einige Kleidungsstücke und stopfte sie in einen blauen Plastiksack.

Verletzt wurde niemand

Nach der Tat flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Seggauberg. In der Nähe des Geschäfts konnte die Kleidung, die die beiden bei dem Überfall trugen, sichergestellt werden. Während des Vorfalls befanden sich einige Kunden und weitere Angestellte in dem Geschäft, verletzt wurde niemand.