Mutmaßlicher Räuber kam nach Überfall auf Liesinger Tankstelle nicht weit

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei zu einer Tankstelle in Liesing gerufen, da ein Tankstellenwart einen Raub meldete. Das Opfer gab an, von dem Tatverdächtigen zur Herausgabe von Bargeld gedrängt worden zu sein.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte Polizei gegen 22 Uhr einen 32-jährigen Österreicher anhalten. Da bei der Durchsuchung des Verdächtigen das geraubte Bargeld und eine Gasdruckpistole gefunden wurden, kam es zur vorläufigen Festnahme des 32-Jährigen.