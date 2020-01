SPÖ plant parlamentarische Anfrage zur Breitspurbahn

"Wir haben immer von 300 Hektar gehört, aber diese Zahl halten wir für weit unterschätzt. Schaut man sich den Güterterminal in Graz an und rechnet das auf die Größe dieses Projektes über das hier diskutiert wird an, kämen wir auf 900 bis 1.000 Hektar versiegelte Bodenfläche", kritisierte Thomas Jechne, Bürgermeister von Mitterndorf an der Fischa ( SPÖ).

Für Aufregung sorgt das Projekt, da die Errichtung eines Breitspurterminals in der Region zum Umschlagplatz vom Zug zum LKW-Transport werden würde. "Die Menschen hier in der Region sind an ihrer absoluten Grenze der Verkehrsbelastung", hielt Kucharowits fest.