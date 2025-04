Kritik an Spitalsreform: Ärzte in NÖ blasen zur Aktion Herzalarm

Know-how-Verlust

An seiner Seite kämpft der langjährige Primar der internen und kardiologischen Abteilung des Waidhofner Spitals, Martin Gattermeier, gegen den Verlust „unwiederbringlicher Expertise“ am LK an. 2022, bei seiner Pensionierung, wurde er seitens der Landesgesundheitsagentur (LGA) mit Dank als Pionier der Kardiologie bezeichnet. Mit im Boot ist auch der Internist und frühere ärztliche Klinikleiter Rudolf Aschauer. Der Primar hatte die Herzstation, in der bisher Tausende Katheter-Operationen und Koronarangiografien (Untersuchungen) durchgeführt wurden, aufgebaut.

Weitere bekannte Ärzte oder auch der Waidhofner und 2022 in den Ruhestand gewechselte Ex-LGA-Vorstand Helmut Krenn sollen die Aktion Herzalarm unterstützen, berichtet Lichtenschopf.