Spitalsreform in NÖ: SPÖ-Protest gegen Schließungen in Hollabrunn

Geburtenstation schließt in Spital Hollabrunn

In Hollabrunner Spital muss man jedoch schon jetzt Abstriche in Kauf nehmen. Im Juli schließt die Geburtenstation, die Leistungen werden in das Landesklinikum Korneuburg-Stockerau übertragen. Die Gründe: Größere Einheiten würden eine durchgehende fachliche Betreuung gewährleisten, außerdem würden sowohl der Abteilungsleiter als auch der erste Oberarzt bald in Pension gehen, erklärt die Landesgesundheitsagentur (LGA). Die Gynäkologie bleibt erhalten.