Gesundheitsreform im Weinviertel: Neues „Flaggschiff“ braucht einen Standort

Erhalten bleibt hingegen das Klinikum Mistelbach . Aus dem Medizinischen Zentrum in Gänserndorf soll eine Primärversorgungseinheit werden. Apropos: Auch in Mistelbach, Korneuburg, Stockerau und Hollabrunn soll es bis 2028 neue Primärversorgungszentren geben.

Als die Vorhaben des Landes im Oktober bekannt wurden, war die Aufregung in der Region groß. Vor allem in Hollabrunn wehrte man sich gegen einen Verlust des Spitals; der Gemeinderat verabschiedete eine Resolution, in der gefordert wurde, die „Auflassung von Standorten“ zu verhindern sowie die Akutversorgung in Hollabrunn zu gewährleisten.

Kein Schnellschuss

Letzteres ist für ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky auch nach der Präsentation der Pläne das Um und Auf: „Die Versorgung muss erhalten bleiben. Darum ist es wichtig, dass der neue Standort in Hollabrunn oder in der Nähe geschaffen wird.“ Fest steht, dass die Umstrukturierung nicht von heute auf morgen passiert. Das Land rechnet mit einem Zeitraum von zwölf bis 15 Jahren.