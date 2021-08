Spektakuläre Festnahmen nach Autodiebstählen

In Wien und in Niederösterreich kam es zuletzt zu einer Häufung von Autodiebstählen. Meistens sind es Autos der Marke Porsche, BMW oder Mercedes.

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Porsche Panamera aus Mödling entwendet. Doch diesmal hatte der Besitzer Glück: Bei verstärkten Kontrollen an der Staatsgrenze zu Tschechien auf der gezielten Suche nach Autodieben bemerkte die Polizei gegen 2.35 Uhr ein Auto mit polnischem Kennzeichen, dessen Lenker sich verdächtig verhielt. Er blieb schließlich im grenznahen Laa an der Thaya stehen, wo er festgenommen wurde. Gegen den 31-jährigen Polen gab es bereits einen deutschen Haftbefehl – wegen Autodiebstahl.