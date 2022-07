Speicherstollen für ÖBB-Kraftwerk in Kärnten fertig ausgebrochen

Im Tal gehen unterdessen die Arbeiten an dem neuen Krafthaus weiter, hier werden bereits die Maschinen montiert. Zwei Bahnstromgeneratoren werden zukünftig von zwei Peltonturbinen mit einem Wasserdurchfluss von je 4,5 Kubikmeter pro Sekunde angetrieben. Das Regelarbeitsvermögen der gesamten Kraftwerksanlage beträgt rund 125 Gigawattstunden pro Jahr, was etwa 30.000 Railjet-Fahrten von Villach nach Wien entspricht. Gearbeitet wird außerdem an der neuen, unterirdisch verlegten Druckrohrleitung, die mit einem Durchmesser von 1,8 Metern und einer Fallhöhe von 488 Metern das Wasser ins Tal befördert. Die Fertigstellung des neuen Kraftwerks ist für das Jahr 2024 anberaumt.