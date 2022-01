Spaziergänger retten 81-Jährigen aus dem Inn

Ein 81-Jähriger ist Donnerstagnachmittag in Kramsach (Bezirk Kufstein) in den Inn gestürzt und von Passanten gerettet worden. Der Mann rutschte laut Polizei im Bereich der Einmündung der Brandenberger Ache in den Inn auf einer schneebedeckten, rutschigen Rampe aus und fiel ins Wasser. Zwei Spaziergänger wurden auf den 81-Jährigen aufmerksam und holten den Mann, der auf dem Rücken liegend im knietiefen Wasser lag, aus dem Fluss.

Er wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Er war ansprechbar, aber stark unterkühlt.