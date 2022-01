Ein viel zu trockener Winter geht in die nächste Runde

Niederschlag

Im Osten den Landes blieb dieser in der ersten Jännerhälfte überwiegend aus. In Wien regnete es einen Liter/Quadratmeter. Am Neusiedler See wenige Zehntelliter.

Windböen

Nordwestwind mit Böen zwischen 60 und 80 km/h sind am Montag möglich. Am Alpenostrand sind auch Sturmböen von 80–100 km/h möglich.

13 Grad

plus kann es heute in Teilen des Landes bekommen. Viel zu mild für den Jänner. Auch am Samstag und Sonntag sind bis zu neun Grad möglich.