Spanische Hofreitschule: Aufsichtsratschef Marihart stellt Amt zur Verfügung

Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war der Erwerb eines vierjährigen Lipizzaner-Hengstes durch Mariharts Tochter im Mai 2013. "Ein durchaus üblicher Vorgang: Rund 20 Pferde, denen kein Entwicklungspotenzial zugeschrieben wird, werden jährlich nach einem klaren Prozedere zu festgelegten Konditionen verkauft", so Marihart in der Aussendung. Diese Verkäufe werden, so der nunmehrige ehemalige Aufsichtsrats-Chef, von der Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule, ohne Einbindung des Aufsichtsrats, abgewickelt. "So auch im Fall von Frau Marihart", so der langjährige Generaldirektor der Agrana.

Pferdekauf "skandalisiert"

Marihart hat sich unterdessen dazu entschlossen, seinen Posten als Aufsichtsratschef zur Verfügung zu stellen. Wie der 71-Jährige in einer Aussendung mitteilt, waren die jüngsten Anschuldigungen eines "ausgeschiedenen Oberbereiters, der wiederholt öffentlich wilde Attacken gegen die Spanische Hofreitschule geritten hatte", ein Mitgrund für den Schritt. Mariharts Meinung nach, werde der Pferdekauf "skandalisiert". Obwohl, so Marihart, er umgehend öffentlich Stellung bezogen und Informationen zur Verfügung gestellt habe, und auch externe Prüfer mit der Aufarbeitung beauftragt wurden, wolle er seinen Posten "im Interesse des Unternehmens" zur Verfügung stellen.

Zu den Anschuldigungen, bei dem Pferdekauf sei es zu unregelmäßigen gekommen, sagt Marihart: "Die Ergebnisse der Prüfer liegen nun vor und sagen unmissverständlich, dass es zu keinen Verstößen kam und 'drittüblich' gehandelt wurde. Sie empfehlen aber eine Adaptierung der bestehenden Regularien."