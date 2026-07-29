SOS-Kinderdorf will Empfehlungen der Reformkommission umsetzen

SOS-Kinderdorf beginnt mit der Umsetzung der Empfehlungen, die eine nach publik gewordenen Missständen an mehreren Standorten eingesetzte Reformkommission erarbeitet hat. Es handle sich um einen „ersten Schritt“, hieß es am Mittwochmittag gegenüber der APA. Der Bericht sei „ein Arbeitsauftrag“, stellte Carolin Porcham, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf, in einer Aussendung fest: „Die Empfehlungen der Reformkommission sind für uns keine Liste einzelner Maßnahmen.“ Man wolle die Organisation dauerhaft weiterentwickeln: „Wir bauen auf Bewährtem auf, verändern konsequent dort, wo es notwendig ist, und schaffen verbindliche Strukturen für die Zukunft. Daran werden wir uns messen lassen.“

Risikoanalysen Ende 2026 abgeschlossen Der Bericht der Reformkommission unter der Leitung der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH), Irmgard Griss, wurde von einer internen Arbeitsgruppe mit 27 Expertinnen und Experten analysiert. Deren Empfehlungen wurden in einen verbindlichen Umsetzungsplan gegossen. In puncto Kinderschutz will SOS-Kinderdorf ein österreichweites Rahmenschutzkonzept mit Beschwerde- und Interventionswegen implementieren. An nahezu allen Standorten sollen Ende 2026 Risikoanalysen abgeschlossen werden. Das Rahmenschutzkonzept soll im Frühjahr 2027 vorliegen, anschließend folgen Schulungen, Umsetzung und Monitoring. Auch das freiwillige Entschädigungsverfahren für Betroffene von Gewalt wird mit einem erweiterten Entschädigungsrahmen, der Neuausschreibung von Ombudsstellen sowie verbesserten Informationen und einem systematischen Monitoring weiterentwickelt. Menschen mit laufenden Anträgen werden kurzfristig Therapiestunden ermöglicht.

Die Begleitung junger Menschen nach dem Auszug aus der Betreuung soll gestärkt werden. Bewährte Care-Leaver-Angebote will man organisationsweit verankern. Eine österreichweit einheitliche Nachbetreuung bis zum 24. Lebensjahr ist geplant. Organisationsstrukturen sollen gestärkt werden Parallel kündigte SOS-Kinderdorf eine Stärkung seiner Organisationsstrukturen an. Eine interne Revision wurde eingerichtet und weisungsfrei aufgestellt, das Qualitätsmanagement organisatorisch gestärkt und von der operativen Programmarbeit getrennt. Führungsstrukturen, Kontrollmechanismen und Beschwerdekanäle werden weiterentwickelt.