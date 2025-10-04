Missbrauchscausa: SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer dienstfrei gestellt
Zusammenfassung
- Christian Moser, langjähriger Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf, wurde bis zum Abschluss der Untersuchung dienstfrei gestellt.
- Der Aufsichtsrat betont, dass Kinderschutz, Transparenz und Aufarbeitung oberste Priorität haben.
- Die Reformkommission unter Leitung von Irmgard Griss nimmt am 8. Oktober ihre Arbeit auf, während mehrere Staatsanwaltschaften zu den Missbrauchsvorwürfen ermitteln.
Im Zuge der Missbrauchscausa bei SOS-Kinderdorf ist der langjährige Geschäftsführer Christian Moser dienstfrei gestellt worden.
Das berichtete zuerst der Falter. Wie die Organisation am Samstag per Aussendung bekanntgab, habe der Aufsichtsrat in Absprache mit Moser selbst beschlossen, ihn von allen Geschäftsführertätigkeiten zu entbinden bis die Ergebnisse der neu gegründeten Untersuchungskommission vorlägen. Moser saß rund 17 Jahre in der Geschäftsführung.
"Für den Aufsichtsrat ist klar: Kinderschutz, Transparenz und Aufarbeitung haben absolute Priorität", erklärt Irene Szimak, Vorsitzende des Aufsichtsrats von SOS-Kinderdorf Österreich.
Die Reformkommission unter Leitung von Irmgard Griss tritt am 8. Oktober in neuer Zusammensetzung erstmals zusammen.
Ein Bericht der Wochenzeitung Falter über Vorwürfe gegen das SOS-Kinderdorf am Standort in Moosburg in Kärnten hatte Mitte September die Missbrauchscausa ausgelöst. Kurze Zeit später kamen auch Vorwürfe gegen die Kinderdörfer in Imst in Tirol sowie im Salzburger Seekirchen ans Licht.
Mittlerweile ermitteln die Staatsanwaltschaften in Klagenfurt, Innsbruck sowie Salzburg aufgrund der Vorwürfe.
