Griss zu Untersuchung von SOS-Kinderdorf: "Man muss gründlich arbeiten"

Nach den Berichten über mutmaßlichen Missbrauch an zwei Standorten von SOS-Kinderdorf in Kärnten und Tirol hat die Leiterin der jüngst eingesetzten Untersuchungskommission, Irmgard Griss, betont, dass sie die Strukturen in der Organisation genauestens unter die Lupe nehmen will.

"Man muss gründlich arbeiten", sagte Griss am Dienstag im Ö1-Mittagsjournal. Sie wolle ein Augenmerk auf die gesamte Zeit der Vorwürfe legen. Die Aufarbeitung werde daher "einige Zeit brauchen". Sie hoffe, dass die Kommission einen Beitrag dazu leisten könne, "dass so etwas in Zukunft ausgeschlossen werden kann [...] und Kinder solche schrecklichen Erfahrungen nicht mehr machen müssen", sagte Griss. Niemand von Verantwortung ausklammern Die Organisation sei sehr daran interessiert, "reinen Tisch zu machen", sagte Griss im Hinblick auf Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von SOS-Kinderdorf.

Griss erklärte am Dienstag, dass sich auch der Aufsichtsrat fragen müsse: "Haben wir etwas übersehen?". Man könne niemanden von Verantwortung "ausklammern", sagte Griss. Man müsse sich zudem überlegen, wo an der Situation von Kinderdorfmüttern nachgeschärft werden könne." Man muss die Strukturen höchstwahrscheinlich verändern und neue Garantien einbauen", um Missbrauch zu verhindern.