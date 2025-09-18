Nach Vorwürfen gegen SOS Kinderdorf: Staatsanwaltschaft soll erneut prüfen

Nach schweren Vorwürfen gegen das SOS-Kinderdorf in Moosburg bei Klagenfurt will die Oberstaatsanwaltschaft Graz die Anschuldigungen erneut prüfen. Das berichtete die Wiener Wochenzeitung „Falter“ am Donnerstag online und berief sich dabei auf den Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Graz, Erich Leitner.

„Nach den Berichten über die Vorwürfe im Kinderdorf Moosburg werden wir uns die damaligen Verfahren nochmals anschauen“, wurde er zitiert. Die OStA Graz hat die Fachaufsicht für die Klagenfurter Anklagebehörde. Als solche wolle sie die Staatsanwaltschaft der Kärntner Landeshauptstadt anweisen, die Vorwürfe erneut zu prüfen.