Nach Vorwürfen gegen SOS Kinderdorf: Staatsanwaltschaft soll erneut prüfen
Nach schweren Vorwürfen gegen das SOS-Kinderdorf in Moosburg bei Klagenfurt will die Oberstaatsanwaltschaft Graz die Anschuldigungen erneut prüfen. Das berichtete die Wiener Wochenzeitung „Falter“ am Donnerstag online und berief sich dabei auf den Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Graz, Erich Leitner.
„Nach den Berichten über die Vorwürfe im Kinderdorf Moosburg werden wir uns die damaligen Verfahren nochmals anschauen“, wurde er zitiert. Die OStA Graz hat die Fachaufsicht für die Klagenfurter Anklagebehörde. Als solche wolle sie die Staatsanwaltschaft der Kärntner Landeshauptstadt anweisen, die Vorwürfe erneut zu prüfen.
Kinder und Jugendliche sollen über Jahre hinweg misshandelt, eingesperrt und nackt fotografiert worden sein, die Causa sei unter den Teppich gekehrt worden. Die Vorwürfe, die zumindest auf die Jahre 2008 bis 2020 zurückgehen, wurden in einer Studie festgehalten, die SOS-Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben hatte. Die Ergebnisse wurden aber bis heute nicht veröffentlicht.
SOS-Kinderdorf wies am Mittwoch erneut Vorwürfe zurück, dass man die Vorfälle unter den Teppich gekehrt habe: „Nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Jahr 2020 wurde eine umfassende Bearbeitung eingeleitet.“ Man habe sich von Führungskräften getrennt und die Vorwürfe „mit Hilfe externer Unterstützung umfassend aufgearbeitet“. Die Studie sei nicht zur Veröffentlichung vorgesehen gewesen, sondern Teil eines internen Aufarbeitungsprozesses.
