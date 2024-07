So werden am Montag wieder verbreitet 30 Grad und mehr erreicht, die Hitzepole liegen einmal mehr mit 33 bis 35 Grad von Unterkärnten bis ins östliche Flachland.

West-Ost-Gefälle

Am Dienstag verschärfen sich die Temperaturgegensätze, im Westen kühlt es nämlich vorübergehend mit Gewittern ab. Von Lienz und Linz ostwärts bleibt es aber brütend heiß mit 30 bis 36 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt von Osttirol bis ins Weinviertel die Hitze bestehen, die Höchstwerte liegen hier zwischen 30 und 33 Grad, ansonsten wird es nicht ganz so heiß.