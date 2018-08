Sommer dürfte unter die fünf heißesten der Geschichte fallen

Inklusive Anfang August gab es in allen Landeshauptstädten mehr Hitzetage mit einem Höchstwert von mindestens 30 Grad als in einem durchschnittlichen gesamten meteorologischen Sommer von Anfang Juni bis Ende August. Manche Orte lagen schon 50 bis 100 Prozent über dem Schnitt. In Bregenz waren es beispielsweise bis 6. August 13 Hitzetage, im Klimamittel eines gesamten Sommers sind es dort vier. In Salzburg Freisaal gab es bisher 20 Hitzetage (Mittel: zehn), in Linz waren es 18 (zehn) und auf der Hohen Warte in Wien 22 Tage mit mindestens 30 Grad (15).

30 Prozent weniger Regen

Bei den Tropennächten - in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt - liegen einige Landeshauptstädte bereits um das Zwei- bis Vierfache über dem Mittel eines gesamten Sommers. In Eisenstadt, wo von Juni bis August im Schnitt 3,4 solcher Nächte verzeichnet werden, waren es bis 6. August bereits elf und in Linz sechs (Mittel: 1,6). An der ZAMG-Wetterstation Wien Innere Stadt wurde in der Nacht auf Montag die 14. Tropennacht in Serie gemessen, auf der Hohen Warte die neunte in Folge. Die längste Serie an Tropennächten in der Wiener City gab es mit 17 Tagen im Sommer 1994, was auch der Österreich-Rekord ist. Der Rekord auf der Hohen Warte liegt bei elf Tropennächten hintereinander im Sommer 2015. Es könnte also noch in dieser Woche einen neuen Tropennacht-Rekord geben, betonte die ZAMG.