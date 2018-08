Wien auf Rekordkurs: Bereits 14. Tropennacht in Folge

Die Hitzewelle hat auch in der Nacht in Österreich weiter angehalten. In der Wiener Innenstadt gab es bereits die 14. Tropennacht in Folge - also mit Temperaturen nicht unter 20 Grad. Die Bundeshauptstadt steuerte damit auf einen Rekord zu. Die bisher längste Tropennacht-Serie gab es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im Sommer 1994 mit 17 Nächten in Folge.