Sommer 2021 kommt unter die heißen Top 10

Den derzeit herbstlich anmutenden Temperaturen zum Trotz: Der August dürfte nach ersten Schätzungen zu warm ausfallen, wenn auch nur knapp. "Wir erwarten, dass er um 0,5 Grad über dem Mittel liegt", prognostiziert Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. "Damit schafft es der August unter die Top 15 der Messgeshichte." Das ist nicht unbedeutend, starteten die Messaufzeichnungen in Österreich doch vor 254 Jahren.

Noch hat der Sommer ein paar Tage, kommende Woche, am 1. September, beginnt der meteorologische Herbst, der astronomische erst drei Wochen später. In der vorläufigen Bilanz dürfte es die eben ablaufende Jahreszeit 2021 unter die Top 10 schaffen: Der Sommer 2021 wird vermutlich den sechsten Platz in der Hitliste der heißesten Sommer einnehmen, die Monate Juni bis August waren gesamt genommen um 1,5 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt.

Das ist vor allem auf den Juni zurückzuführen: Er war mit einem Plus von 3,3 Grad der drittheißeste Juni in Österreich überhaupt. Der Juli war dagegen eher durchwachsen, aber laut Ubimet dennoch um ein Grad wärmer als im langjährigen Vergleich.