Soldat schoss Rekruten Hoden ab: Geldstrafe und bedingte Haft

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag ein 26-Jähriger wegen grob fahrlässiger Körperverletzung zu 1.200 Euro Geldstrafe und vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Der Ex-Milizsoldat soll im August seine Waffe auf einen jungen Rekruten gerichtet und abgedrückt haben. Er war der Meinung, die Pistole entladen zu haben. Dabei verletzte er den Soldaten in der Leistengegend schwer. Der Vorfall ereignete sich in der eigentlich aufgelassenen Mickl-Kaserne in Bad Radkersburg, die derzeit als Unterkunft für den Assistenzeinsatz dient.