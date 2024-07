Solarstrom lässt in Tirol Netze krachen: 3 Milliarden Euro für Ausbau

Auf etlichen Häusern sind freilich bereits Photovoltaikanlagen installiert. Die machen eine technische Zeitenwende notwendig. Am Straßenrand wird Freitagmittag gerade eine neue Trafostation von einem Tieflader gehoben und an ihren vorgesehenen Platz gehievt.

Eine Fahrt ins Tiroler Bergsteigerdorf Schmirn ist wie eine Zeitreise. In dem idyllisch in einem Seitenarm des Wipptals gelegenen Ort wird der sanfte Tourismus gelebt. Da passt es ins Bild, dass auch die Energieinfrastruktur wie aus der Zeit gefallen wirkt, die Stromleitungen noch über Holzmasten aus den 1950er-Jahren führen.

Solche neuen Ortsnetzstationen braucht es in ganz Tirol. Bisher musste der Strom nur zu den Häusern fließen. Aber durch den in der Energiekrise ausglösten Boom beim PV-Ausbau, der auch ein wichtiger Beitrag zur Energiewende ist, müssen die Netze auch darauf ausgelegt sein, von den privaten Erzeugern eingespeisten Strom aufzunehmen.

Drei Milliarden Euro will die Tinetz bis 2040 in den Ausbau des Energieversorgungssystems stecken. Was die großen Stromautobahnen betrifft, sieht man sich in Tirol relativ gut aufgestellt, wenn auch hier weiter ausgebaut werden muss.

Aber ein starker Fokus muss eben auf regionale Netze gelegt werden, um mit dem PV-Boom oder aber etwa auch mit dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur Schritt halten zu können. „Überall und in allen 4.300 Ortsnetzen gleichzeitig geht leider nicht“, räumt Rieder ein.