Söder sperrt Lkw aus Bayerns Orten und droht Tirol erneut mit Klage

An den Blockabfertigungstagen bilden sich immer wieder massive Lkw-Rückstaus. Zudem versuchen die Lastwagenfahrer, durch die Gemeinden neben der Autobahn über die Grenze zu kommen, was in den betroffenen Orten für massives Chaos sorgt.

Das will Bayern nun unterbinden. Die Straßenverkehrsbehörden sperren an Blockabfertigungstagen (erstmals am Montag) die für Ausweichen genutzten Straßen abseits der Autobahn in mehreren Landkreisen für den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr.