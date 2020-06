So bleibt Kartnig Haft erspart

9000 Straftäter sitzen aktuell hinter Gittern, fast 300 im Hausarrest. Ohne Fußfessel müsste die Justiz für diese wechselnde Klientel ein neues Gefängnis mit bis zu 400 Haftplätzen (Kosten: 200.000 Euro pro Haftplatz) bauen. Am häufigsten wird die Fußfessel in Wien genehmigt (81), am seltensten in Leoben (4) und Krems (5). Insgesamt wurden bisher 234.000 Tage im Hausarrest statt in Haft verbüßt.

Bei der Prüfung, ob Hausarrest infrage kommt, geht es in erster Linie um die Einschätzung des Risikos. Daher bekommen Gewalttäter seltener die Fußfessel (im Schnitt 33), bei Vermögensdelikten wird sie öfter gewährt (88), bei Sexualtätern so gut wie gar nicht.