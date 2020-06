Kartnig muss nicht sitzen, "bis er schwarz wird"

Dass er beim Passieren der Sicherheitsschleuse im Wiener Justizpalast nach Handy und Schlüsseln auch noch den um seine Leibesfülle geschnallten Gürtel ablegen muss, hat man Hannes Kartnig erspart. Auf seinem Gang ins Gefängnis erwarten den einstigen Präsidenten des SK Sturm Graz aber schlimmere Widrigkeiten; und dass er ihn gehen muss, steht seit Mittwoch fest. Allerdings reduzierte der Oberste Gerichtshof die Zeit, die der passionierte Zigarrenraucher hinter Gittern dunsten muss.

Insgesamt sechseinhalb Jahre Haft hatte Kartnig in 1. Instanz ausgefasst: Drei Jahre wegen Betruges plus zwei Jahre und 6,6 Millionen Euro Geldstrafe bzw. eineinhalb Jahre Ersatzfreiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung. Für seinen Verteidiger Roland Kier steckt hinter der Strafe die Absicht des Gerichts: "Er soll sitzen, bis er schwarz wird."

Dabei habe dieser "Wahnsinnige" aus sportlichem Fanatismus seine private Existenz vernichtet, weil er den Fußballverein in die Champions League führen wollte: „Er hat sich in den Kopf gesetzt: Es muss in der Steiermark einen Fußballmeister geben.“ Und das sei nur möglich gewesen, indem man teure Spieler mit Schwarzgeld bezahlt habe. Bei diesem noblen Motiv gegenüber der Selbstbereicherung der üblichen Wirtschaftsverbrecher müsse eine teilbedingte Strafe für den bis jetzt Unbescholtenen in Betracht kommen.