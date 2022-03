Snowboarder verweigerte Maske in Gondel und verletzte Kontrolleur

Zu einer Auseinandersetzung wegen der Maskenpflicht kam es am Mittwoch an der Talstation der Dorfbahn in Gerlos (Bezirk Schwaz: Ein Liftmitarbeiter, der zur Kontrolle in den Gondeln abgestellt war, hatte einen Fahrgast bemerkt, der ohne FFP2-Maske in der Schlange stand. Als der Mitarbeiter auf das Tragen einer Maske bestand, kassierte er einen Kopfstoß, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol Mittwochabend.

Der Maskenverweigerer - ein 28-jähriger Niederländer - betrat zunächst trotz wiederholter Aufforderung, eine FFP2-Maske aufzusetzen, die Gondel. Der Mitarbeiter schnappte sich darauf hin kurzerhand das Snowboard des Touristen und zog es aus dem Träger. Der Maskenverweigerer verließ - nunmehr zornig - die Gondel: Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, an deren Ende der Tiroler laut Polizei einen Kopfstoß bezog. Er erlitt leichte Verletzungen und musste einen Arzt aufsuchen. Der Snowboarder wurde angezeigt.