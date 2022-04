Olympiasieger Karl muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten

Der österreichische Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl muss sich am 29. April wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung am Bezirksgericht Zell am See verantworten. Der 36-Jährige prallte am 30. Juni 2021 auf der Felbertauernstraße bei Mittersill (Pinzgau) mit seinem Wagen gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dessen 70-jähriger Lenker kam ums Leben, seine 69-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Deshalb wird Karl auch fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Elena Haslinger, bestätigte am Freitag einen Bericht der Salzburger Nachrichten, wonach die Staatsanwaltschaft bereits im Jänner einen Strafantrag gegen den Autofahrer erhoben hatte. Der gebürtige Niederösterreicher, der in Osttirol lebt, befand sich damals auf der Heimfahrt von einem Training.