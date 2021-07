Snowboard-Weltmeister in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

Die Polizeimeldung, die am Mittwochabend auf der Homepage der Polizei Salzburg zu finden ist, liest sich kurz und nüchtern: "Verkehrsunfall mit Todesfolge" steht dort.

Was sich genau am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Mittersill zugetragen hat, ist seit Donnerstag klar.

Offenbar während eines Hagelschauers kam ein 35-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Personenkraftwagen. Der 70-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde durch die Wucht des Anpralles in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr Mittersill mittels Bergeschereneinsatz aus dem Fahrzeug geborgen werden und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 68-jährige Beilfahrerin wurde schwer verletzt und musste vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert werden. Sie kämpft immer noch um ihr Leben.

Auf Heimfahrt von Training

Seit Donnerstag ist klar. Der Lenker war der bekannte Osttiroler Snowboarder Benjamin Karl. Wie die Familie des fünffachen Snowboardweltmeisters am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, befand sich Karl auf der Heimfahrt von einem Training, als es zu dem schweren Hagelunwetter kam. Auf der Fahrbahn, auf der sich eine fünf Zentimeter dicke Schicht aus Hagelkörnern gebildet hatte, kam das Fahrzeug offenbar ins Schleudern.

Auch beim ÖSV zeigte man sich auf KURIER-Nachfrage bestürzt: "Unsere Gedanken sind bei allen Beteiligten", sagte ein Sprecher.

Betreuung durch Krisenintervention

Die Polizei Salzburg gab auf Nachfrage keine weiteren Details zum Unfall bekannt. Die Unfallursache sei derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Salzburg.

Benjamin Karl sei "von diesem tragischen Ereignis zutiefst betroffen", heißt es in der Stellungnahme der Agentur, die Karl betreut. Er werde von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. Seine Familie sei ebenfalls bestürzt und spricht mit ihm gemeinsam der Familie des Opfers ihr zutiefst empfundenes Mitgefühl aus: "Ihre Gedanken sind bei der Familie des Opfers."