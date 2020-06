Skitourismus: Die Luxus-Russen sollen’s richten

Der Salzburger Land Tourismus rührt in Russland eifrig die Werbetrommel. Auf den "reichen Russen" alleine könne man sich nämlich nicht verlassen, sagt Geschäftsführer Leo Bauernberger. Im Oktober wurden in Moskau und St. Petersburg Skiopenings mit Vertretern der Salzburger Regionen veranstaltet – vor allem, um die Reiseveranstalter für sich zu gewinnen. "Wir strengen uns mehr an als je zuvor, gute Stimmung zu verbreiten. Die Unsicherheit war auch noch nie so dramatisch." Mehrere Reiseveranstalter in Russland, die sich auf Österreich-Urlaube spezialisiert hatten, seien in Konkurs gegangen. Die Anti-Putin-Stimmung sei dem Positiv-Marketing auch nicht gerade zuträglich, merkt er an. "Unser Signal ist daher: Wir freuen uns auf unsere russischen Gäste, die Politik bleibt draußen."