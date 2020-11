Skischul-Besitzer: "Aufsperren rechnet sich heuer mit Sicherheit nicht"

Na ja, das kann man schon. Man müsste zum Beispiel dort, wo die Gäste sich beim Lift anstehen, auch einen Ordner aufstellen will. Ich glaube nicht, dass die Gäste selbst so eigenverantwortlich handeln. Das haben wir auch schon im Herbst gesehen. Wenn zum Beispiel Kunden in den Kaufhäusern sich gedrängt haben. In der Skischule zum Beispiel haben wir die Kurszeiten so gestaffelt, dass die Anfänger später beginnen als die Fortgeschrittenen, sodass nicht zu viele Gäste gleichzeitig am Sammelplatz sind. Außerdem erwarten wir heuer sowieso wesentlich weniger Gäste. Wir haben auch abgestimmt mit anderen Skischulen, dass die Unterrichtszeiten o gestaffelt sind, dass nicht alle Gäste gleichzeitig zu den Skiliften gehen. Das gilt den Skiliften Mund-Nasenschutz-Pflicht.

Auch bei den Sesselliften?

Auch bei den Sesselliften. Das müssen die Leute natürlich selbst einhalten, das ist klar. Es gibt im Flachau eine einzige Gondelbahn. Die wird bei jedem Umlauf desinfiziert. Und da könnten wir auch andenken, dass z.B. die Gondel nicht voll besetzt sind, statt acht nur mit vier Personen. Das ist bis jetzt noch nicht angedacht, weil man sagt, das dauert nicht länger als 10 Minuten.

Das ist weniger als 15 Minuten, was normalerweise als die gefährliche Zeit angegeben wird. Aber wenn man im Skikurs ist, geht man auch oft gemeinsam Mittagessen. Die Schulen sind derzeit zugesperrt, weil man festgestellt hat, auch Kinder sind infektiös und tragen das Virus dann meistens unwissentlich, weil keine Symptome ausbrechen und könnten dann eben andere Menschen infizieren. Jetzt sind die Kinder beim Mittagessen auf ganz engem Raum zusammen. Wie kann man das organisieren?

Wir bieten heuer keine Mittagsbetreuung an. Auch zum Eigenschutz nicht. Wenn zum Beispiel ein Kind positiv getestet werden würde und ein Skilehrer würde mit dem Kind länger als 15 Minuten in einem geschlossenen Raum sein, so müsste der Skilehrer anschließend in Quarantäne gehen. Das kann sich natürlich eine Skischule nicht leisten. Auch wenn der Skilehrer negativ ist. Darum bitten wir keine Mittagsbetreuung an und bitten die Eltern, dass sie die Kinder selbst betreuen. Und die können dann in den Restaurants Plätze reservieren oder in der Mittagspause Skifahren gehen oder im Freien eine Jause essen. Und für meine Skilehrer reserviere ich einen Tisch da sitzen dann nur meine Skilehrer. Wir versuchen dann praktisch in einer Blase zu leben und uns nicht anzustecken, sodass wir das auch nicht weitergeben können. Ich glaube, dass eine Ansteckung im Freien sehr sehr unwahrscheinlich ist.

Das sagen auch viele Experten. Wie schaut es mit den Skihütten aus? Sie haben sicher auch Kontakte zu vielen Hüttenwirt. Rechnen Sie damit, dass sie aufsperren können und haben auch sie Konzepte?



Ja, die gehen auch davon aus, dass weniger Leute kommen und es darf auf jedem Platz nur eine bestimmte Anzahl Leute oder eine Familie sein. Und sie halten sich dran. Du musst praktisch die Mittagspause nicht von 12 bis 13 Uhr machen, sondern von 11 bis 14 Uhr oder noch länger.