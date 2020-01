Skilehrer stehen für E-Card Schlange

Zum Problem wird die Regelung jedoch bei Nicht-Staatsbürgern, wie etwa Saisonarbeitern, zu denen auch Schneesportlehrer gehören. Sie müssen extra zu einer Registrierungsstelle.

Davon gibt es momentan jedoch zu wenige. In Salzburg etwa können sich die Schneesportlehrer nur an zwei Stellen wenden: Entweder an die Landespolizeidirektion in Salzburg Stadt oder an die Polizeiinspektion St. Johann im Pongau. In Tirol gibt es generell derzeit nur das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Innsbruck, bei dem sich die Saisonarbeiter melden können.