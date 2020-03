Skifahrer starb bei letzter Abfahrt dieser Saison

Schwer verletzt wurde ein Tourengeher in der Steiermark. Der 30-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich war am Sonntag mit einem Wiener, 44, auf dem Hochschwab unterwegs. Sie unternahmen eine Tour über das Trawistal in Richtung Zagelkar.

Während des steilen Anstiegs hatten die Männer ihre Tourenski an den Rucksäcken befestigt. Der Niederösterreicher ging etwa fünf Meter hinter dem Wiener, als es passierte: Er rutschte auf der vereisten Schneedecke aus und stürzte ab. Sein Begleiter hörte die Schreie und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der 30-Jährige wurde vom Team eines Rettungshubschraubers geborgen und ins LKH Hochsteiermark geflogen. Der 44-Jährige bekam Hilfe von der Alpinpolizei, er wurde mit einem Helikopter des Innenministeriums zu Tal gebracht.