Massiver Anstieg bei Pistentoten: "Die Leute sind viel zu schnell unterwegs"

Sowohl die positiven, als auch die negativen Trends dürften den Schneeverhältnissen geschuldet sein. So hatte etwa das Fahren abseits der Pisten heuer laut Gabl weniger Reiz: „Es gab weniger Schnee und die Witterungsbedingungen waren sehr oft widrig.“

Zudem war die Lawinensituation nicht so gefährlich, wie sonst oft: „Das erfreuliche an einem sehr warmen Winter ist, dass das für eine Verfestigung der Schneedecke sorgt“, so der Alpinexperte. Beide Faktoren dürften die Zahl der Toten im freien Skiraum bzw. der Lawinentoten gesenkt haben.

Den massiven Anstieg an Pistentoten sieht Gabl ebenfalls in der Schneelage verortet – er kann hier aber nur spekulieren. Der Schneemangel im Osten Österreichs und überhaupt in Skigebieten in mittleren Lagen könnte die Frequenz und damit die Unfallgefahr in Ressorts mit besseren Bedingungen erhöht haben, vermutet er. 16 Pistentote gab es allein in Tirol.