Situative Winterreifenpflicht endet am 15. April

Die situative Winterausrüstungspflicht endet am 15. April. Bis dahin muss man bei winterlichen Fahrverhältnissen auch entsprechend auf Winterreifen unterwegs sein. Die Autofahrer sollten laut ÖAMTC bei wärmerer Witterung aber langsam daran denken, auf Sommerreifen umzusteigen. Eile braucht es aber keine, erläuterte ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl am Montag in einer Aussendung: „Eine Verpflichtung, Sommerreifen zu verwenden gibt es aber nicht.“