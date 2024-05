Familiendynastie in fünfter Generation: "Wir haben halt den Prater im Blut"

Es wird immer mehr. Wir haben einen sehr guten Mix aus Neuem und aus Traditionellem – wenn Sie an das Riesenrad denken oder an die alte Hochschaubahn, die nächstes Jahr 75 Jahre alt wird. Das gibts ja anderswo gar nicht mehr. Auch unsere Grottenbahnen gibt es nirgendwo sonst, wie die Prater Marina. Dieses Karussell dreht sich seit 121 Jahren für die Kundschaft.

Im Wurstelprater gibt es weder Eintritt noch Konsumationspflicht. Das macht uns so einzigartig. Jeder kann kommen, mit dem Hund spazieren gehen oder mit dem Rad durchfahren. Das soll auch so bleiben.

Macht hier eigentlich jeder gutes Geschäft?

Es ist in erster Linie ein herausforderndes Geschäft. Wir Praterunternehmer sind in der Freizeitbranche tätig und damit auch am Wochenende und am Abend im Einsatz. Das geht nur mit Leidenschaft.

Kann man denn mit dem Geschäft hier reich werden?

Reich wird man nicht, aber die Bedeutung des Ganzen ist so groß, dass man gerne Tag und Nacht arbeitet, wie meine Mutter. Sie wird 97 und ist 80 Jahre lang im Geschäft gestanden.

Da steckt viel Herz drin?

Es ist unser Leben, ja.

Muss man wie am Naschmarkt unglaubliche Ablösen zahlen, um einen Stand zu bekommen?

Das ist nicht wirklich ein Thema, denn bei uns ändert sich nicht viel, weil man stolz darauf ist, in xter Generation hier zu arbeiten. Vereinzelt gibt es Betriebe, die dazukommen.