Siebenjähriger Bub in Tirol auf Schutzweg angefahren

Ein siebenjähriger Bub ist am späten Dienstagnachmittag beim Überqueren eines Schutzwegs in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt worden. Laut Polizeiberichten hatte der 57-jährige Pkw-Lenker das Kind übersehen. Im Zuge der Kollision fiel der Bub auf die Motorhaube. Er fuhr mit seinen Eltern zur ambulanten Behandlung in die Klinik Innsbruck. Der Lenker blieb unverletzt.