Fußgängerin vier Tage nach Unfall in Kärnten verstorben

Eine 54-jährige Fußgängerin, die vergangenen Donnerstag auf der Bundesstraße von Bodensdorf am Ossiacher See von einem Pkw eines 80-Jährigen erfasst wurde, ist am Montag ihren Verletzungen erlegen, gab die Polizei bekannt. Die Niederösterreicherin überquerte einen Schutzweg, als sie von dem Auto erfasst wurde. Der Pensionist aus dem Bezirk Feldkirchen dürfte die Frau übersehen haben. Die 54-Jährige verstarb nach vier Tagen im Klinikum Klagenfurt/WS.