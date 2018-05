Siebenjährige tot: Für Familie des Opfers scheint Fall noch nicht geklärt

Der mutmaßliche Mörder von Hadish sitzt seit Mittwoch in Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. Nach seiner Verhaftung soll der 16-jährige Robert K. ein umfassendes Geständnis abgelegt haben. Laut Polizei tötete er die Siebenjährige am Freitag in der Duschwanne der Wohnung, in der er mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder lebt. Mit einem Brotmesser soll er der Volksschülerin massivste Verletzungen am Hals zugefügt haben. Danach soll er alleine die Wohnung geputzt, die verstopfte Dusche repariert und die Leiche in einen Müllcontainer im Hof des Gemeindebaus in Wien-Döbling gelegt haben.