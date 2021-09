Sieben Verletzte bei Unfall mit Wohnmobil in Tirol

Sieben Verletzte hat Sonntagnachmittag ein Unfall in Heiterwang in Tirol (Bezirk Reutte) gefordert, an dem zwei Pkw und ein Wohnmobil beteiligt waren.

Ein 50-jähriger Autolenker kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 63-Jährigen.