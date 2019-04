Sieben Fakten zur Sperre des Salzburger Flughafens

Seit Jahren laufen an Österreichs zweitgrößtem Flughafen die Planungen für die nächsten Wochen. Mit Ende der Osterferien, am kommenden Mittwoch, Schlag 0.01 Uhr, wird der jährlich von 1,8 Millionen Passagieren frequentierte Flughafen geschlossen – und bleibt das für die folgenden fünf Wochen. Der KURIER hat die sieben wichtigsten Fakten zur Flughafensperre:

35 Tage wird die Pistensanierung am Salzburger Flughafen dauern. Der Flugbetrieb wird von 24. April bis 28. Mai komplett eingestellt. Die erste Landung soll planmäßig wieder am 29. Mai stattfinden. Es gab auch die Option, die Sanierung während des laufenden Betriebs in Nachtarbeiten durchzuführen. Das hätte aber mehrere Jahre gedauert und wäre mit größeren Belastungen für die Anrainer verbunden gewesen. Sollte Schlechtwetter die Arbeiten verzögern, soll der Terminplan durch Nachtarbeiten eingehalten werden.

120.000 Tonnen Asphalt werden in der neuen, 2.750 Meter langen und 45 Meter breiten Piste verbaut. Das entspricht 70 Fußballfeldern oder 50 Kilometern Straße mit zehn Metern Breite. Die 59 Jahre alte bisherige Betonpiste wird als Unterbau verwendet, das spart 4.000 Lkw-Fahrten ein.