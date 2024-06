Organisierte Kriminalität: Attentate und Entführungen in Österreich

In vielen Fällen gibt es bereits eine Arbeitsteilung der mafiös agierenden Banden: "Vorwiegend türkisch dominierte kriminelle Gruppierungen gehen Kooperationen mit anderen ethnischen kriminellen Vereinigungen ( Tschetschenen, Albaner etc.) ein. Die 'Geschäfte' erfolgen arbeitsteilig", heißt es im Sicherheitsbericht des Innenministeriums.

So seien in Lokalen, die österreichische oder türkischstämmige Betreiber haben, Tschetschenen als Türsteher beschäftigt. Suchtmittel würden in den Lokalen von den türkischstämmigen Betreibern beziehungsweise deren türkischstämmigen Handlangern verkauft, aber auch den Türstehern zum Weiterverkauf übergeben.

Revierkämpfe

Afghanische Tätergruppen stellen demnach "eine zunehmende Herausforderung in unterschiedlichen Deliktsbereichen dar beispielsweise beim Suchtmittelhandel, der Schutzgelderpressung und dem Straßenraub". Es komme bereits vereinzelt zu gewalttätigen Revierkämpfen, insbesondere mit tschetschenischen Gruppierungen.