Sexuelle Nötigung: Mozarteum-Rektor verurteilt

Der Universitätsrat des Mozarteums hielt sich auf Anfrage vorerst bedeckt. Man werde "so rasch als möglich zusammentreten, um sich zu beraten". M. ist derzeit auf eigenen Wunsch beurlaubt, die Geschäfte der Salzburger Kunstuniversität werden von der Vizerektorin für Ressourcen, Brigitte Hütter, geführt.

Laut Universitätsgesetz kann der Unirat den Rektor unter anderem im Fall einer (rechtskräftigen) strafrechtlichen Verurteilung abberufen. Dazu ist entweder eine Zweidrittelmehrheit im Rat oder (auf Antrag des Uni-Senats) eine einfache Mehrheit in Senat und Uni-Rat erforderlich.

In einem vergeblichen Antrag auf Einstellung des Verfahrens betonte die Verteidigung im April vor dem Amtsgericht München, der Professor bestreite energisch, 2009 und 2012 zwei ihm unterstellte Mitarbeiterinnen bedrängt zu haben.

Während der Verhandlung im April schilderte die erste Nebenklägerin detailreich, was sich 2009 im Büro ihres damaligen Vorgesetzten zugetragen haben soll. Bei einer Besprechung habe sie der Angeklagte nach dem Betreten des Raums sofort gegen die Tür gedrückt und geküsst. Mitten im folgenden Gespräch "sprang er plötzlich auf und drückte mich sehr stark an sich", ergänzte die Leiterin der Abteilung für historische Aufführungspraxis.

Der damalige Vizerektor, der in diesem Moment das Büro betrat, habe ihr empfohlen, sich an die Frauenbeauftragte zu wenden. Auf deren Rat verlangte die heute 56-Jährige eine Entschuldigung, die auch per SMS erfolgte. In der Folge kam es der Zeugin zufolge zu weiteren Annäherungen und einer neuerlichen Entschuldigung.