Sexuelle Nötigung: Mozarteum-Rektor schwieg

Während der Verhandlung schilderte die erste Nebenklägerin detailreich, was sich am 29. oder 30. April 2009 im Büro ihres damaligen Vorgesetzten zugetragen haben soll. Bei einer Besprechung habe sie der Angeklagte nach dem Betreten des Raums sofort gegen die Tür gedrückt und geküsst. Mitten im folgenden Gespräch "sprang er plötzlich auf und drückte mich sehr stark an sich", ergänzte die Leiterin der Abteilung für historische Aufführungspraxis.

Der damalige Vizerektor, der in diesem Moment das Büro betrat, habe ihr empfohlen, sich an die Frauenbeauftragte zu wenden. Auf deren Rat verlangte die heute 56-Jährige eine Entschuldigung, die auch per SMS erfolgte. In der Folge kam es der Zeugin zufolge zu weiteren Annäherungen und einer neuerlichen Entschuldigung.