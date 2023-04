Sexualdelikt in Graz-Umgebung aufgeklärt: 22-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat nach einem Sexualdelikt nun einen Verdächtigen festgenommen: Der Mann soll in den frühen Morgenstunden des Ostermontags eine Frau, die zu Fuß in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs war, in einen Straßengraben gezerrt und unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde ein 22-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht und festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit.