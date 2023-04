Nach Vergewaltigung: Polizei sucht dringend nach Zeugen

In Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung kam es laut Polizei in der Nacht auf Ostermontag zu einer Vergewaltigung. Das Opfer war auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung in Großstübing, so das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark. Ein Unbekannter soll gegen 01.35 Uhr sexuelle Handlungen gegen den Willen des Opfers begangen haben. Nun wird nach dem unbekannten Täter gesucht und die Bevölkerung um Hinweise gebeten.

Der Gesuchte ist männlich, Anfang 20, mit weißer Hautfarbe und steirischem Dialekt. Er soll zirka 175 cm groß und von normaler Statur sein, mit dunklen, längeren zurückgelegten Haaren, sowie Tätowierung vermutlich am rechten Unterarm haben und mit einer kurzen braunen Lederhose und einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sein.