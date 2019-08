Sex und Gewalt am Computer: So oft brachen Häftlinge die Regeln

In der Justizanstalt Stein wurden auch drei Videos mit einem islamistischen Hintergrund sichergestellt, die auf eine Verbindung zur Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) hindeuteten. Das hatte eine Anzeige an die zuständige Oberstaatsanwaltschaft zur Folge, die betroffenen Insassen müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

Verbotene PC-Games

In den meisten Fällen bezog sich die missbräuchliche Verwendung auf das Installieren verbotener Spiele bzw. Programme. Infolge der Vergehen wurden 83 Ordnungsstrafverfahren durchgeführt. 13 Mal wurde eine Geldbuße verhängt, zwei Mal ein Verweis ausgesprochen.