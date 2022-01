Seit Mitte Jänner 2.500 Übertretungen der Covid-Regeln

„Sie sind eine wichtige Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie und werden weiterhin mit hoher Dichte fortgesetzt“, sagt Minister Gerhard Karner (ÖVP).

Aktion scharf in Kitzbühel

Anlässlich des Hahnenkamm-Rennens wurde am Freitag eine Aktion scharf in Kitzbühel durchgeführt. Dabei wurden 44 Gastronomiebetriebe überprüft, in neun davon seien laut Polizei Übertretungen kleineren Ausmaßes festgestellt worden.

Daraus resultierten 29 Anzeigen. In neun Fällen wurden die Betreiber der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, in 20 waren Gäste oder Angestellte betroffen. Dabei ging es etwa um Verstöße gegen der Maskenpflicht, Stehen an der Bar, fehlende 2G-Voraussetzungen oder da und dort Überschreiten der Sperrstunde.