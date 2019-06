Schwimmverband: Angeklagte könnten mit blauen Auge davonkommen

Im Prozess am Wiener Landesgericht um einen mutmaßlichen Fördergeldbetrug gegen ehemalige Führungskräfte des Schwimmverbandes OSV ging es am Donnerstag ans Eingemachte. So hat der Staatsanwalt beantragt, dass die unrechtmäßig einbehaltenen Fördergelder nach dem Unternehmensstrafrecht vom OSV abgeschöpft werden. Das heißt, er forderte, dass die Gelder vom OSV dem Bund zurückgezahlt werden.

Die Anklage geht von einem Schaden in Höhe von 333.000 Euro durch Scheinrechnungen aus. Doch ein Zeuge brachte am Donnerstag diese Rechnung ins Wanken. Der derzeitige OSV-Generalsekretär Thomas Unger ist der Ansicht, dass der Schaden durch die Scheinrechnungen lediglich 290.000 Euro beträgt. Nun will Richterin Patrizia Kobinger-Böhm mit dem gerichtlich beeideten Sachverständigen an einem neuen Verhandlungstermin den Schaden nochmals erörtern.