Betrugsverdacht im Schwimmverband: Todesfall vor Prozessstart

Am Mittwochmorgen im Verhandlungssaal 203 des Wiener Straflandesgerichts, die Klimaanlage lässt die Zuschauer frieren. Aber eine andere Nachricht sorgt für Frösteln. Kurz nach Beginn des Prozesses um einen

mutmaßlichen Fördergeld-Betrug durch sieben Mitarbeiter des Schwimmverbandes ( OSV) bestätigte Richterin Patrizia Kobinger-Böhm, dass Ex-OSV-Präsident Paul Schauer am Montag gestorben sei.

Gegen 9.30 Uhr kam ein Gerichtsdiener in den Saal und übergab der überraschten Richterin einen Brief – von Schauer. Das Schriftstück beinhalte eine lange Replik auf die Anklage, sei aber kein Abschiedsbrief, sagte die Richterin später. Indes erhielt ein Freund von Schauer, wie dieser dem KURIER berichtete, ebenfalls einen Brief von dem 72-Jährigen. In diesem kündigte Schauer seinen Freitod an und gab an, dass er mit der Schmach nicht leben wolle.