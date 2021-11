Schwierige nächtliche Bergung von zwei Kletterern im Pinzgau

In Mittersill im Pinzgau sind in der Nacht auf Sonntag zwei Kletterer aus der Nordwand des Hochgasser (2.922 Meter Seehöhe) von Bergrettern geborgen worden. „Der Einsatz war sehr anspruchsvoll, konditionell und auch technisch. Wir konnten die beiden sicher ins Tal bringen. Sie sind erschöpft, aber unverletzt“, erklärte Gerfried Walser, Ortsstellenleiter der Bergrettung Mittersill, in einer Aussendung der Salzburger Bergrettung.

Die jungen Männer aus Wien waren am Samstag um 8.00 Uhr zu einer sogenannten Mixed-Tour aufgebrochen. Die Tour namens „Hauptgully“ führt mitten durch die Nordwand auf den Berg. Weil die Kletterer offenbar keine Sicherung mehr setzen konnten, saßen sie nach sechs bis sieben Stunden rund 200 Meter unterhalb eines Grates auf rund 2.800 Meter Seehöhe fest. Um 17.00 Uhr alarmierten sie per Handy die Einsatzkräfte und gaben die GPS-Koordinaten ihres Standortes an.

Drei Stunden

Nach einem etwa drei Stunden dauernden Zustieg erreichten die Bergretter die zwei Wiener, die als Schutz vor der Kälte in ihren Biwaksäcken kauerten. „Wir haben die erschöpften Kletterer mit einem 200 Meter langen Dyneema-Seil mittels Mannschaftsflaschenzug auf den Grat hinauf geborgen“, schilderte Walser. Die Bergretter begleiteten die Alpinisten ins Tal. Der Einsatz endete um 4.00 Uhr.

Der leuchtende Mond und die wolkenlose Nacht war laut Bergrettung ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Die Lichtzeichen der Bergretter und jene der in Not geratenen Kletterer seien gut sichtbar und daher wesentlich für die Orientierung und genaue Standortbestimmung gewesen.

Schlechte Bedingungen

Dass die Männer in Bergnot geraten sind, führte der Einsatzleiter auf eine Fehleinschätzung in der Tourenplanung zurück. Die Bedingungen für eine Mixed-Tour, also Klettern am Fels, Schnee und Eis, seien schlecht gewesen. „Es war generell der falsche Zeitpunkt für so eine Tour. Es muss auch der Umkehrzeitpunkt bei der Tourenplanung definiert sein.“ Die beiden Kletterer hätten schon früher umkehren oder die Einsatzkräfte zu einem früheren Zeitpunkt alarmieren sollen. „Für die Ortsstelle war es einer der anspruchsvollsten Einsätze, die wir je hatten.“

Der Hochgasser liegt in den Hohen Tauern an der Grenze von Salzburg und Osttirol und ist Teil der Granatspitzgruppe.