Gleitschirmpilot bei Absturz in Tirol schwer verletzt

Ein 38-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstag in Bichlbach (Bez. Reutte) gegen einen Hang geprallt. Nach Angaben der Polizei zog er sich dabei Verletzungen an der Lendenwirbelsäule zu. Der 38-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Reutte gebracht und von dort nach Innsbruck überstellt.

Der Freizeitpilot startete gegen 12.30 Uhr bei idealen Flugbedingungen. Er verlor jedoch kurz darauf in einer Linkskurve rasch an Höhe und prallte gegen einen Hang.